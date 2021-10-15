Gelini deveyle aldılar! Üsküdar'dan renkli manzara | Video

İstanbul Üsküdar’da bir düğün öncesi gelinin kız evinden deve ile alındığını gösteren video büyük ilgi gördü.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde damat ve akrabaları, kız evinden gelini almaya deve eşliğinde gitti. Gelini deveye bindiren kalabalık, oyunlar oynarayarak coşkulu bir şekilde gelini aldı.

Gelin ile damadın akrabalarının yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar da telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Devenin üzerindeki gelin de çevresindekilere el sallamayı ihmal etti. Sosyal medyada "Yok deve!" etiketiyle paylaşılan kısa video büyük ilgi gördü.