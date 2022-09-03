Geminin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı | Video

İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli geminin makine arızası giderilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. BRIZA isimli geminin makine arızası giderildirken İstanbul Boğazı gemi ulaşıma tekrardan açıldı.