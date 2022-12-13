Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde aralarında husumet olan iki kişinin tartışmasında silahlar konuşurken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Çevrede bulunanlar sesleri duymasının üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Emre Rahman Yelseli, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ramazan Babacan ise Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi. Emre Rahman Yelseli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda boş kovana da rastlarken, cinayet ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zanlı Ramazan Babacan, gözatına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.