Video Yaşam Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video
Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video

Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video

22.04.2025 | 08:42

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptığı belirlenen dört şüpheli suçüstü yakalandı.

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Yapılan çalışmalarda Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahısların kaçak kazı faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramalarda; 1 adet Rofeksan marka kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Ayrıca, şüphelilerden Y.A.'nın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, seri numarası bulunmayan bir adet Browning marka tabanca, bir adet şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından, A.U., H.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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