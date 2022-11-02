Gemlik'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi | Video

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yapılan çalışma üzerine, Gemlik’ten geçiş yapan bir otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 800 gram metamfetamin yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirilen operasyonda, Gemlik'te durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ilk sorgusu yapılan U.G. (44) isimli zanlı, ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.