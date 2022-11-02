Gemlik'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yapılan çalışma üzerine, Gemlik’ten geçiş yapan bir otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 800 gram metamfetamin yakalandı.