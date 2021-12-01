Genç adam, şiddetli rüzgara karşı koyamadı | Video

Kırşehir’de etkisini sürdüren şiddetli rüzgarda iş yerinin gölgeleme filesini tutmaya çalışan genç adamın ayakları yerden kesildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yurtta etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos Kırşehir'de de etkisini gösterdi. Çatıların uçmasına ve kamelyaların ters dönmesine neden olan fırtınadan bir kafe çalışanı da nasibini aldı.

Kentin kalesinde bulunan kafeteryasının önündeki gölgeleme filesini tutmaya çalışan Yunus Yıldız, rüzgarın da etkisiyle savrulmaya başladı. Yine de fileyi tutmaktan vazgeçmeyen Yıldız'ın ayakları birden yerden kesildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.