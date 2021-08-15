Video Yaşam Genç çift, düğündeki takıların bulunduğu çantayı toplu taşıma aracında unuttu | Video

Genç çift, düğündeki takıların bulunduğu çantayı toplu taşıma aracında unuttu | Video

Genç çift, düğündeki takıların bulunduğu çantayı toplu taşıma aracında unuttu | Video
15.08.2021 | 13:35

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Diyarbakır'da evlendikten sonra balayına çıkaraka gezi için Mersin'in Tarsus ilçesine gelen genç çift, düğünde takılan takıların bulunduğu çantayı otobüste unuttu. Çanta, vatandaşların ve otobüs şoförünün duyarlılığı sayesinde genç çifte teslim edildi.

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Diyarbakır'da bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan Murat Ayman, 31 Temmuz'da Zara Ayman'la yaşamını birleştirdi. Genç çift düğün sonrası balayı için önce Antalya'ya ardından Mersin'e geldi. Mersin'de tarihi ve doğal güzelliklere sahip alanları gezen Ayman çifti, daha sonra Tarsus'ta bulunan Eshab-ı Kehf'e giderek buradaki kutsal mekanı ziyaret etti. Zara ve Murat Ayman çifti, ardından Eshab-ı Kehf-Tarsus seferini yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Taşıma Grup Amirliği'nde hizmet veren otobüse bindi.

Tarsus merkez Demirkapı mevkiine gelindiğinde genç çift otobüsten indi. Otobüsün hareket etmesinden kısa bir süre sonra diğer yolcular, içerisinde ziynet eşyalarının da bulunduğu çantayı fark etti ve şoföre teslim etti. Araç şoförü Ahmet Güçlü, çantayı güvenli bir noktaya alarak, sefer bitiminde Büyükşehir Belediyesi Tarsus Taşıma Grup Amirliği garaj bölümünde tutanakla güvenlik görevlilerine teslim etti. Görevliler daha sonra telefonla görüştükleri genç çiftle buluşarak, unuttukları ziynet eşyalarını iade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Ahmet Güçlü, Eshab-ı Kehf seferini yaptığım esnada, aracıma binen arkadaşlarımızın kent kartları yoktu. Yabancı olduklarını söylediler. Ben de yardımcı oldum kart konusunda. Demirkapı'da yolcularımız indi. İndiği esnada çantaları araçta kaldı, diğer duyarlı vatandaşlarımız araçta çantanın kaldığını bana söylediler. Ben de güvenlik görevlisi arkadaşlarıma teslim ettim. Telefon numaralarına ulaştık ve şu anda çantalarını teslim ettik dedi.

Çantalarını otobüste unuttuktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Murat Ayman Düğünden sonra eşimle tatile gelmiştik. Tatilimizi Antalya ve Mersin'de geçirelim dedik. Mersin'e geldik, Eshab-ı Kehf'i dedik ziyaret edelim. Bu çok güzel davranışından dolayı, bu dürüst davranışından dolayı, işini ve görevini layıkıyla yapmasından dolayı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi aldı Eshab-ı Kehf'ten, biz de çantamızı onun otobüsünde unutmuştuk. Demirkapı'yı gezdiğimiz süre zarfında minibüse bindik, minibüste çantamızın olmadığını fark ettik. Dedik ki otobüste unuttuk. Minibüs şoförü de sağ olsun beni hemen yetkililere yönlendirdi. Ben de yetkilileri aradım. Mersin otogarına ulaştım. Onlar da dediler ki, "Bizdedir, otogarın hemen karşısındaki Otobüs Hareket Müdürlüğü'ndedir". Düğüne gelen dostlarımız ve bizim sevdiklerimiz bize manevi değeri büyük olan, bize destek olmak amacıyla taktığı takılar da vardı o çantanın içerisinde. O yüzden biraz telaşlandık. Sağ olsun Ahmet Bey o nokta da bizi rahatlattı. Yani bıraktığımız gibi aldık. Çantanın içerisinde hangi takılar varsa onları aldık diye konuştu.

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