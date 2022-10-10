Genç Duygu'nun sır sonu: "Anneciğim beni öldürecekler" diye mesaj atmış | Video

Antalya’da evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Duygu Bozkurtlar’ın (37) annesi Gönül Bozkurtlar, “Kızım bana 3 gün önce ‘Anneciğim beni öldürecekler’ diye mesaj attı” diyerek kızının cinayete kurban gittiğini söyledi...