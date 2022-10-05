Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video
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Antalya’da sinir krizi geçiren genç kadın, hırsını park halindeki otomobilden çıkardı. Otomobile taşla saldırıp camlarını kıran kadın, etraftakilere de tepki göstererek olay yerinden ayrıldı.