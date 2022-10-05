Video Yaşam Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video
Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video

Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video

05.10.2022 | 16:51

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Antalya’da sinir krizi geçiren genç kadın, hırsını park halindeki otomobilden çıkardı. Otomobile taşla saldırıp camlarını kıran kadın, etraftakilere de tepki göstererek olay yerinden ayrıldı.

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Olay, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, tartıştığı kişiye sinirlenip sokakta park halindeki aracın yanına geldi. Eline aldığı taşla otomobilin önce ön kaportasına vuran kadın, ardından aracın camına vurmaya başladı. Cam kırıldığı esnada kendisini uyaran bir kişiye küfürler savuran kadın, 'milleti kandırmaya devam et sen' diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, genç kadının öfke sebebi merak konusu oldu.

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