Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı | Video
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Beylikdüzü’nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.