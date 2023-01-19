Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video
Erzurum’da bir kişi eşini silahla başından vurdu. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ferdi H. eşi Meryem H. (21) İle tartıştı. Yakınlarının evine sığınan Meryem H. Eve gelen kocası tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan koca ise polis ekiplerince aranıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video 19.01.2023 | 13:22
00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
01:32
08:23
08:36
06:01
02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18
02:47
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 19.01.2023 | 10:17
00:36
Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 19.01.2023 | 11:47
04:24
6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu | Video 19.01.2023 | 11:25
01:43
05:53
00:56
03:07
04:24
Havalimanında kaçakçılara geçit yok | Video 19.01.2023 | 10:32
04:30
05:03
15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video 19.01.2023 | 10:13
06:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 19.01.2023 | 10:30