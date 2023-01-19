Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video

Erzurum’da bir kişi eşini silahla başından vurdu. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ferdi H. eşi Meryem H. (21) İle tartıştı. Yakınlarının evine sığınan Meryem H. Eve gelen kocası tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan koca ise polis ekiplerince aranıyor.