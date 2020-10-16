Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Son dakika! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihara teşebbüs | Video 17.10.2020 | 12:11
06:43
Son dakika! Antalya'da dehşet anı! Boynuna sapladı | Video 17.10.2020 | 11:47
00:21
00:44
Van'da polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu | Video 17.10.2020 | 10:15
00:12
Metruk bina zehir yuvası çıktı | Video 17.10.2020 | 11:09
02:26
İstanbul Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon | Video 17.10.2020 | 09:51
01:42
Kamerayı çaldılar, kayıttan bulundular | Video 17.10.2020 | 09:55
01:26
03:40
01:50
02:49
Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 16.10.2020 | 23:14
01:12
Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti | Video 16.10.2020 | 17:40
02:20
Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek | Video 16.10.2020 | 17:42
02:06
Bodrum'a demirleyen lüks yatın değeri dudak uçuklattı | Video 16.10.2020 | 17:40
02:35
Ermenistan’ın vurduğu Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi | Video 16.10.2020 | 17:35
00:41
Kazayı izlerlerken kaza yaptılar | Video 16.10.2020 | 17:35
03:20
02:17
İstanbul'da sahte para operasyonu | Video 16.10.2020 | 12:22
04:21
Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi | video 16.10.2020 | 15:39
00:48
Son dakika haberi... Şarkıcı Halil Sezai davasında flaş gelişme | Video 16.10.2020 | 12:33
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 24 yaşındaki kadın, iddiaya göre alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta kaçak yollarla piyasaya giren sahte içkiler nedeniyle 3 kişi zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. İddiaya göre sahte içkiden zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde defnedildi.