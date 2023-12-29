Genç kadın sosyal medyadan yardım istemiş! O şüpheli yakalandı...

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir kişiden tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Hilal Y. ;”Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun” ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi şüpheli U.Ç.’yi gözaltına aldı.