Genç kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti! Dehşet anları kamerada | Video
Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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