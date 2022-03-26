Video Yaşam Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video
Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video

Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video

26.03.2022 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da duygusal kavuşma! 6 yaşında parka bırakıp kaçtığı bedensel engelli kızını 24 yıl sonra gördü! | Video 10:15
Esra Erol'da duygusal kavuşma! 6 yaşında parka bırakıp kaçtığı bedensel engelli kızını 24 yıl sonra gördü! | Video 26.03.2022 | 15:39
Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video 03:26
Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video 26.03.2022 | 15:38
SON DAKİKA: Antalya’da motosikletli kuryenin can verdiği feci kazanın görüntüleri rotaya çıktı 00:31
SON DAKİKA: Antalya'da motosikletli kuryenin can verdiği feci kazanın görüntüleri rotaya çıktı 26.03.2022 | 15:46
Ordu’da heyelan anı kamerada! Saniyeler içinde kurtuldular... | Video 00:44
Ordu'da heyelan anı kamerada! Saniyeler içinde kurtuldular... | Video 26.03.2022 | 14:58
Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video 02:26
Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video 26.03.2022 | 14:39
Avcılar’daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi | Video 03:48
Avcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi | Video 26.03.2022 | 12:14
Büyükçekmece’de sahte içki operasyonu | Video 01:06
Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu | Video 26.03.2022 | 14:38
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB’den açıklama! 06:48
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB'den açıklama! 26.03.2022 | 14:03
Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen | Video 02:16
Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen | Video 26.03.2022 | 12:00
Sobayı yakmak isterken az kalsın kendi yanıyordu! O anlar kamerada | Video 00:29
Sobayı yakmak isterken az kalsın kendi yanıyordu! O anlar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:26
Aile boyu hırsızlık çetesi! Apartmana girmek için yapmadıkları kalmamış 01:42
Aile boyu hırsızlık çetesi! Apartmana girmek için yapmadıkları kalmamış 26.03.2022 | 11:23
Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar 00:36
Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar 26.03.2022 | 11:23
1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti | Video 01:35
1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti | Video 26.03.2022 | 10:07
Marmaray’da maske tartışması! O dakikalar kamerada | Video 01:31
Marmaray'da maske tartışması! O dakikalar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:03
Metruk binada korkutan yangın | Video 02:49
Metruk binada korkutan yangın | Video 26.03.2022 | 09:58
Avcılar’da iki kişi önünü kestikleri İETT otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı | Video 04:34
Avcılar'da iki kişi önünü kestikleri İETT otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı | Video 26.03.2022 | 09:49
Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı | Video 03:11
Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı | Video 26.03.2022 | 09:47
Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu temin iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı | Video 00:36
Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu temin iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı | Video 26.03.2022 | 09:51
270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar 00:46
270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar 26.03.2022 | 09:39
Bakırköy’de fuarda stant çöktü: 4 yaralı | Video 00:29
Bakırköy'de fuarda stant çöktü: 4 yaralı | Video 26.03.2022 | 09:50

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde evli çift arasındaki kıskançlık kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatladığı kocasına kaldırım taşı ve sandalye fırlatan kadın ve kocasını esnaf sakinleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Yeniköy Mahallesi'nde saat 17.20'de meydana geldi. T.A. isimli kadın, bir süre önce eşi Y.A. ile iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrasında işe giden T.A.'nın arkasından giden Y.A., kadınla konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Y.A.'nın ısrarlı tavırları karşısında sinirlerine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

ÖNCE TOKATLADI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI
Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. ile bir inşaat önünde tartışan Y.A. eşini dakikalarca tokatladı. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya genç kadın bu defa kaldırım taşlarını sökerek fırlatmaya başladı. Hızını alamayan T.A. bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı.

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA