Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı! | Video
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde evli çift arasındaki kıskançlık kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatladığı kocasına kaldırım taşı ve sandalye fırlatan kadın ve kocasını esnaf sakinleştirdi.
ÖNCE TOKATLADI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI
Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. ile bir inşaat önünde tartışan Y.A. eşini dakikalarca tokatladı. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya genç kadın bu defa kaldırım taşlarını sökerek fırlatmaya başladı. Hızını alamayan T.A. bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı.
Vatandaşların polise haber vermesi üzerine çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.