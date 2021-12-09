Genç kız 4'üncü kattan aşağıya düştü! Olay sonrası yaşananlar kamerada | Video

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Arnavutköy'de bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katından düşen 14 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, akşam saat 19 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Düldül Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan cama çıkan Zilan N.S. isimli genç kız dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç kızın aşağıya düştüğünü fark eden vatandaşlar hemen yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla alakalı olay yerinde çalışma başlattı.