Video Yaşam Genç kız "Beni kaçırdılar" dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video

Genç kız "Beni kaçırdılar" dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video

Genç kız
03.09.2021 | 09:29

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Antalya’da kaçırılıp rehin tutulduğunu ileri süren 19 yaşındaki genç kız, apartmanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobile, ardından beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yerde acı içerisinde kıvranan genç kız, “Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına varamamıştım. Kamerayla görüntüleri alıp, aileleriyle tehdit ettiler. Ölsem daha iyiydi” dedi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı. 19 yaşındaki Şirin N. E.'nin pencerede olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şirin N.E. polis ve çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyip, zorla tutulduğunu ileri sürerek 10 metre yüksekliğindeki dairenin penceresinden kendini aşağıya bıraktı. Genç kız önce aşağıda park halindeki otomobile, ardından beton zemine düştü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

"ÖLSEM DAHA İYİYDİ"
Acı içerisinde yerde kıvranan genç kız, çeşitli iddialarda bulundu. Şirin N.E., rehin alınıp zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Yardım edin ben kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran'dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi. Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına varamamıştım. Kamerayla görüntüleri alıp, aileleriyle tehdit ettiler. Ben bunları hak etmedim. Çocukluğumdan bu yana eziyet çekiyorum. Demek ki kadınlar bazı şeyleri düşünüyor ama susuyor. Her şeyi öğrendim. Kızlar korkuyor. Olay çok ciddi. Ölsem daha iyiydi. Ben onunla beraber olmak istemedim" dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan Şirin N.E., tedavisi yapılmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızı düşerken cep telefonuyla görüntüleyen Şahin İyidilli, "Mutfakta oturuyordum. Sesler gelmeye başladı. Hemen pencereye çıktım. Kadın pencerede 'Ölmek istiyorum' diye bağırıyordu. Kaçırıldığını iddia etti. 2 dakika geçmeden direk atladı" dedi.

"ALIKOYDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ ŞAHISLARIN PASAPORTUNU ATTI"
Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş da, genç kızı ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, "Kendinin burada alıkonulduğunu söylüyordu. Yukarıdan kendisini alıkoyan şahısların pasaportunu attı. Baya bir ısrar ettik. Polisler geldi, onların polis olduğuna inanmadı. Korktuğundan atladı sanırım. Kendisine işkence yapıldığını söyledi. Önce arabanın üstüne düştü, ardından yere" diye konuştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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