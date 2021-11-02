Genç kız düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde başından vurulan genç kız ağır yaralandı. Olay sonrası 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği genç kızı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.'nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.
DÜĞÜN YERİNDE YÜZLERCE BOŞ KOVAN BULUNDU
Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.