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OTOMATİK OYNAT
00:29
Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video 01.05.2022 | 16:46
01:31
Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı | Video 01.05.2022 | 16:02
05:41
Hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti | Video 01.05.2022 | 14:13
00:46
Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını | Video 01.05.2022 | 14:10
00:11
Şanlıurfa'da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 01.05.2022 | 11:48
02:24
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2022 | 11:41
02:54
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 01.05.2022 | 09:45
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Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 01.05.2022 | 09:40
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Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 01.05.2022 | 09:21
01:20
Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video 01.05.2022 | 09:06
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Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video 01.05.2022 | 01:04
01:11
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 30.04.2022 | 16:30
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Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video 30.04.2022 | 14:18
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Esenyurt'ta markete ait depoda yangın | Video 30.04.2022 | 14:38
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Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
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Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
Adana'da bir genç kız, kaldırımda oturan genç erkeği tartaklayıp, tokat attı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.