Video Yaşam Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video
Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video

Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video

13.01.2022 | 13:23

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde bir genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmazken, ayırmak isteyen erkek şahsa da engel oldu.

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