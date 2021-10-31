Video Yaşam Genç kız, uyuşturucu madde yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı
Genç kız, uyuşturucu madde yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

Genç kız, uyuşturucu madde yüzünden tartıştığı arkadaşını kolundan bıçakladı

31.10.2021 | 12:51

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Antalya’da iki gencin uyuşturucu madde paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada, genç kız arkadaşını kolundan bıçakladı.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere mahallesi Aşık Veysel caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Zeliha Ö. (20) isimli genç kadın ile arkadaşı Mert O.(23) arasında uyuşturucu madde paylaşımı yüzünden tartışma yaşandı. Zeliha Ö. öfkelenerek elindeki bıçakla arkadaşı Mert O'yu bıçakladı. Mert O.'nun yaşadığı acıyla bağırmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert O.'yu ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırırken, Zeliha Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KADINA DA ERKEĞE DE ŞİDDETE HAYIR"
Olayın ardından bıçaklanan arkadaşının yardımına gelen Gizem Kaya, "Tanımıyorum ama bizde yakıştıramadık bayana, bıçaklanan şahıs arkadaşımız. Aralarında sözlü bir tartışma geçmiş, herhalde uyuşturucu muhabbeti diye düşünüyorum. Biz de anlayamadık, şaşırdık ve kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır" ifadelerini kullandı.

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