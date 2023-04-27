Video Yaşam Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar! O anlar kamerada | Video
Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar! O anlar kamerada | Video

Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar! O anlar kamerada | Video

27.04.2023 | 15:01

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı genç kız yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza anı ve yaralının yakınlarının araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Kaza, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Y.(38) yönetimindeki 16 KGY 65 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yola çıkan Şevval Reyhan K.(17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARACA SALDIRDI
Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları, kamyonetin camlarını kırdılar. Kaza anı ve yaralının yakınlarının araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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