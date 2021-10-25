Genç kıza kapkaç dehşeti! Sigara istedi, olumsuz cevap alınca... | Video

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Antalya’da genç bir kızın, kılıfının içinde 200 TL'si de bulunan cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi, Antalya Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki B.N.E, otogara doğru yürürken yanına gelen tanımadığı bir kişi sigara istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, iddiaya göre genç kızın elindeki cep telefonuna uzandı. Telefonun elinden alınmasıyla B.N.E, kaldırıma düştü. Şüpheli ise telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefon kabının içinde 200 TL'si de bulunan B.N.E durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili incele devam ediyor.