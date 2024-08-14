Genç kızın hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı | Video
Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçen 19 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; genç kızın yürüyerek geçtiği görülürken, kamera açısından çıkmasının hemen ardından otomobilin hızla çarpması ve genç kızın metrelerce savrulması yer alıyor.
Halime Küçükkocabaş'ın 2021 yılında annesini kaybettiği ve erkek kardeşi ile birlikte kaldıkları, bir kafeteryada çalıştığı, iş yerinde temizlik yaptıktan sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıktığı öğrenildi.
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