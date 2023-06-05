Video Yaşam Genç kızları katalog üzerinden fuhşa sürüklüyorlardı! 17 zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Genç kızları katalog üzerinden fuhşa sürüklüyorlardı! 17 zanlı adliyeye sevk edildi | Video

Genç kızları katalog üzerinden fuhşa sürüklüyorlardı! 17 zanlı adliyeye sevk edildi | Video

05.06.2023 | 12:12

Bursa polisinin 3 ilde eş zamanlı yaptığı fuhuş operasyonunda, genç kızları lüks yaşantıya özendirip kandırarak fuhuş batağına çeken 17 kişi emniyetti sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa genelinde yabancı uyruklu kadınlar ile birlikte başka illerden getirilen genç kadınların yüksek gelir elde etme ve lüks yaşantı vaadiyle kandırılıp organize olarak fuhuş batağına çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan Katalog 1 Operasyonu ile Bursa, Ankara ve Sivas'ta tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon çerçevesinde Bursa'da 12, Ankara'da 4 Sivas'ta da 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltındaki şahısların 14'ünün daha öncede çok sayıda benzer suçlara karıştıkları suç dosyalarının kabarık olduğu belirtildi.

GENÇ KIZLARIN FOTOĞRAFLARINDAN KATALOG BASTIRMIŞLAR
Şüpheli şahısların kaldıkları ev ve apartlarda yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 180 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, 20 adet cep telefonu, 2 adet tablet, mağdur kadınlara ait olduğu belirlenen 4 adet pasaport, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira para ve yine fuhuştan elde edilen kazançların not edildiği kağıtlar ele geçirildi. Katalog 1 Operasyonu çerçevesinde fuhuş batağına sürüklenen 4'ü yabancı uyruklu toplam 22 kadın çetenin elinden kurtarıldı.

Üç ilde eş zamanlı olarak yapılan Katalog 1 Operasyonu ile çökertilen çetenin, ağına düşürdüğü genç kızları lüks mekanlara götürüp önce lüks yaşantıya özendirdiği, çeteyle uzun süredir birlikte çalışan kadınlar vasıtasıyla yüksek gelir etme vaadiyle kandırdıkları genç kadınları lüks rezidanslarda fuhuşa zorlayıp pazarladıkları iddia edildi. Öte yandan fuhuş çetesinin kandırdığı genç kızların fotoğraflarından oluşan bir katalog oluşturduğu bu katalog üzerinden müşterilerin tercihine göre genç kızları konum adını verdikleri buluşma noktalarına gönderdikleri belirtildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 17 şüpheli bu sabah "insan ticareti, yabancı ve Türk kadınları fuhuşa zorlayıp bu yolla gelir elde etme, fuhuşa aracılık, fuhuş için yer temin etme, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde bulundurma, 6136 SKM" suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkedildi. Operasyonla ilgili savcılık tahkikatının sürdüğü bildirildi.

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