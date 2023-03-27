Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45 Tekirdağ Çorlu’da bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup öfkeli genç kız, birbirine girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etti. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların araya girerek büyümesini önlediği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.