Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25
01:21
01:05
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 27.03.2023 | 12:45
00:17
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45
00:54
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 27.03.2023 | 12:30
01:24
01:16
05:04
02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20
10:29
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 27.03.2023 | 11:10
01:08
04:07
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 27.03.2023 | 11:06
03:44
04:25
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 27.03.2023 | 10:39
03:44
00:48
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 27.03.2023 | 10:26
00:34
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.03.2023 | 10:15
06:13
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 27.03.2023 | 09:53
00:35
Sakarya’da terör operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.03.2023 | 09:59