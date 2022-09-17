Genç motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Öte yandan, kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.