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OTOMATİK OYNAT
00:49
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video 08.10.2021 | 18:18
02:30
Gençlerin en sevdiği uygulamalar belli oldu | Video 08.10.2021 | 18:00
01:25
Yapı malzeme deposu yakınındaki sazlık yangını korkuttu | Video 08.10.2021 | 17:50
01:54
Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 08.10.2021 | 16:37
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Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
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Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
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Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
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Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 08.10.2021 | 15:23
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Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 08.10.2021 | 15:19
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Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
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Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.10.2021 | 14:33
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Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 08.10.2021 | 14:27
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Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 08.10.2021 | 13:40
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Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 08.10.2021 | 13:23
Gençlerin en sevdiği uygulamalar belli oldu. Detaylar A Haber'de...