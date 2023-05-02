Video Yaşam Gençlerin kavgası kafeyi böyle karıştırdı | Video
Gençlerin kavgası kafeyi böyle karıştırdı | Video

Gençlerin kavgası kafeyi böyle karıştırdı | Video

02.05.2023 | 08:47

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga adeta kafeyi karıştırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Alikahya Fatih Mahallesi, Horasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup cadde üzerindeki kafenin kapısında karşılaştı. Gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmelerin hedefi olan F.K.'nin (19) kafeye girmesiyle içeriye taşındı. Gençlerin arasındaki olay kafede gerginliğe sebep oldu. Olaya şahit olan müşteriler ayağa kalkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazıları ise tarafları ayırmaya çalıştı. Şahıslardan birinin, kafedeki müşterinin elinden bıçak aldığı, F.K.'nin ise muşta ile kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandığı iddia edildi.

Gerginliğin ardından taraflar kafeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gerginlik anları ise kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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