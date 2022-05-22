Video Yaşam Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video

Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video

22.05.2022 | 15:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 01:14
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 00:34
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 22.05.2022 | 13:21
Niğde’deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 02:07
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1’i hamile 3 yaralı | Video 07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 00:39
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 22.05.2022 | 12:21
Mehmet Ali Erbil’le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 03:19
Mehmet Ali Erbil'le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 22.05.2022 | 12:20
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 06:05
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 22.05.2022 | 11:39
Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video 01:01
Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video 22.05.2022 | 11:38
Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video 00:58
Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video 22.05.2022 | 11:24
Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video 01:27
Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video 22.05.2022 | 11:12
İstanbul’da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada | Video 01:17
İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video 01:17
Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video 01:01
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video 22.05.2022 | 11:06
İstanbul’da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu | Video 04:02
İstanbul’da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu | Video 22.05.2022 | 10:17
Adana’da narkotik operasyonu | Video 00:47
Adana’da narkotik operasyonu | Video 22.05.2022 | 10:17
Taksim’de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video 03:16
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video 22.05.2022 | 10:17
Beykozlu ‘Yaren Leylek’ 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor | Video 04:47
Beykozlu ‘Yaren Leylek’ 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor | Video 22.05.2022 | 10:17
Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki gerçek ekspertizde ortaya çıktı | Video 04:55
Çaldıkları aracı öyle bir değiştirdiler ki gerçek ekspertizde ortaya çıktı | Video 22.05.2022 | 10:05

Antalya’da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı. Dakikalarca birbirlerine yumruklar atan gençlerin o anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 15-18 arasında değişen iki grup genç arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönünce, iki taraf sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası dakikalarca sürdü.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA