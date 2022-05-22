Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
00:34
04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
02:07
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
00:39
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 22.05.2022 | 12:21
03:19
06:05
Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü | Video 22.05.2022 | 11:39
01:01
Klavye altından uyuşturucu satışı kamerada | Video 22.05.2022 | 11:38
00:58
Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video 22.05.2022 | 11:24
01:27
Kripto madenciliği için 2.5 milyonluk ekran kartı çaldılar | Video 22.05.2022 | 11:12
01:17
İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
01:17
Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
01:01
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video 22.05.2022 | 11:06
04:02
İstanbul’da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu | Video 22.05.2022 | 10:17
00:47
Adana’da narkotik operasyonu | Video 22.05.2022 | 10:17
03:16
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video 22.05.2022 | 10:17
04:47
Beykozlu ‘Yaren Leylek’ 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor | Video 22.05.2022 | 10:17
Antalya’da iki grup gencin sokak ortasındaki yumruk ve tekmeli kavgası, boks müsabakalarını aratmadı. Dakikalarca birbirlerine yumruklar atan gençlerin o anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, yaşları 15-18 arasında değişen iki grup genç arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönünce, iki taraf sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası dakikalarca sürdü.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavga görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.