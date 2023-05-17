Gençlerin sokak ortasında kavgası "pes" dedirtti: 2 kişiyi böyle darp ettiler | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gençlerin sokak ortasında kavgası "pes" dedirtti. 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Bu sırada koşarak gelen bir başka gence de yine bu şahıslar tarafından hem yumruk hem de tekme atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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