Gençlerin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada | Video 09.10.2023 | 10:26 Güngören’de çıkan kavgada gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekiler gençleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Ekim Pazar günü Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların sinirlenmesiyle birlikte tartışma yerini tekmeli, yumruklu ve tokatlı kavgaya bıraktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tarafları sakinleştiremeyeceğini anlayan bir kişi, vazgeçerek oradan uzaklaştı. Diğer mahalle sakinleri cadde ortasında birbirine giren gençleri güçlükle ayırabildi. Birbirlerine saldıran gençlerin kavgası cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.