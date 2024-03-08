Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti | Video 08.03.2024 | 13:54 Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) gerçekleştirilen deprem tatbikatında, senaryoya göre enkaz altında kalan vatandaşlar, UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, KBRN, enkazdan hasta çıkarma, triyaj ve uygun hasta taşıma tekniklerini kapsayan ve afet sırasında personellerin tecrübeli hale gelerek hızlı müdahale etmesini amaçlayan Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı için kamp kurdu. 3 gün teorik, 2 gün pratik olmak üzere toplamda 5 gün süren tatbikat sırasında senaryo gereği enkaz altında kalan vatandaşlar, UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı.Öte yandan önce teorik, ardından pratik eğitim verilen tatbikata katılan 60 personel, tatbikat boyunca gerçekçi bir senaryo ve profesyonel bir şekilde hazırlanan görevleri başarılı bir şekilde icra etti.Ankara UMKE Sorumlusu Yusuf Tören, Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı'nın son gününde olduklarını ifade ederek, "3 gün boyunca teorik eğitimlerimiz devam etti. Bugün pratik eğitimlerimizin ikinci günü. UMKE gönüllülerimiz toplamda 5 gün bir eğitim sürecindeydi. Bu eğitim süreci boyunca farklı farklı etaplarda farklı farklı eğitimler aldılar. Toplamda 6 etaptan oluşan bir Temel UMKE Tatbikatı düzenledik. Hesaplar içerisinde KBRN, enkazdan hasta çıkarma, triyaj ve uygun hasta taşıma teknikleri gibi birçok alanda kendilerini geliştirdiler. Kursiyerlerimiz tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı" ifadelerini kullandı.'Afet sıfırıncı dakikada başlar' sloganıyla eğitim düzenleyerek kursiyerleri afet durumuna hazırladıklarını belirten Tören, "Birinci dakika olduğu andan itibaren bizim onlara eğitim verme şansımız yok. Onların tecrübe edinme şansları kalmıyor, hatalarını görme şansları kalmıyor. Onun için biz sene içerisinde planlı bir şekilde birçok tatbikat gerçekleştirerek, onları afete hazır hale getiriyoruz. Hastanede verilen sağlık hizmeti elbette ki kutsal fakat afet psikolojisiyle afet bölgesinde verilen sağlık hizmeti çok daha farklı. Burada da kursiyerlerimize bu afet sürecini birebir yaşatarak onların hem eksiklerini görmesini hem de bu durumda nerelerle iletişim kurması gerektiği gibi bilgiler tecrübe edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.Tatbikat içerisinde yer alan bazı UMKE gönüllülerine senaryonun gerçekçi olması halinde yaralı makyajı yapıldığını da sözlerine ekleyen Tören, şöyle devam etti:"Onlara gerçek bir enkazda kalmış vatandaş gibi roller dağıtarak olayın gerçekçiliğini artırmaya çalıştık. Arkadaşlar rol gereği kendilerini bir afetzede gibi tanıttılar. Gelen kursiyerlerimizde bu baskı ve kaos ortamında olayı yöneterek, doğru kararlar alma kısmını hem deneyimlediler hem de eksiklerini görmüş oldular."