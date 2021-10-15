Video Yaşam Gerçek 2 buçuk yıl sonra ortaya çıktı: Ömer Çakmak’ı kör kurşun hayattan koparmış | Video
Gerçek 2 buçuk yıl sonra ortaya çıktı: Ömer Çakmak’ı kör kurşun hayattan koparmış | Video

Gerçek 2 buçuk yıl sonra ortaya çıktı: Ömer Çakmak’ı kör kurşun hayattan koparmış | Video

15.10.2021 | 16:41

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OTOMATİK OYNAT

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Şişli’de 2 buçuk sene önce bir çay ocağında öldürülen Ömer Çakmak’ın katil zanlısı yakalandı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay 2019'un Mart ayında Şişli Mecidiyeköy Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çay ocağının önüne motosikletle gelen yüzleri maskeli şahıslardan biri çay ocağına doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar çay ocağında çalışan Ömer Çakmak'a (21) isabet etti. Şüphelilerden biri yaya olarak kaçarken, diğeri de motosikletle uzaklaştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Çakmak ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

ZANLILARIN KIYAFETLERİ METRUK BİNADA BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası çalışmalarıyla şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. İki şüphelinin Kağıthane'de bir metruk binaya girdikleri belirlendi. Buraya gelen ekipler, binanın içinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen maske, eldiven ve kıyafetleri buldu. Kıyafetler incelenmek üzere kriminale gönderildi ancak incelemeden herhangi bir sonuç çıkmadı.

EŞYALAR YENİDEN İNCELENDİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI
Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından binanın içinde bulunan eşyalar, yeniden incelenmeye alındı. Bu kez eşyalar üzerinde bir DNA izine rastlandı. Çalışmalar sonucu, eşyaların üzerindeki DNA örneğinin Emre A.'ya (26) ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emre A., geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Emre A. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ÖMER ÇAKMAK'I KÖR KURŞUN HAYATTAN KOPARDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, olayın gerçekleştiği gün çay ocağında bulunan kişilerden üçünün olayla ilgisi olduğu belirlendi. Polisten alınan bilgiye göre, bu şahısların yasa dışı bahis işleriyle uğraştığı, Emre A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, bu kişilere ateş etmek istediği ancak kurşunların Ömer Çakmak'a isabet ettiği öğrenildi. Ekipler, İbrahim S., Ömer A. ve Deniz E.'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Öte yandan, olay günü motosikleti kullandığı değerlendirilen Ö.G. de diğer şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan Emre A., İbrahim S., Ömer A., Deniz E. ve Ö.G. adliyeye sevk edildi.

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