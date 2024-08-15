Gercüş'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı | Video
Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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