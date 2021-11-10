Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kadına şiddete dikkat çekiyor

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Niğde’de kar yağışı etkili oldu, araçlar zor anlar yaşadı | Video 10.11.2021 | 13:26
05:30
Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! Vedat Alexander'ın mutlu günü | Video 10.11.2021 | 13:12
03:20
Köpeğini kurtarmak için dumanların arasına böyle daldı | Video 10.11.2021 | 13:12
03:12
Dev lahanalar görenleri şaşırtıyor 10.11.2021 | 11:52
02:15
Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını! | Video 10.11.2021 | 11:53
05:00
Silivri'de çelik ağlara takılan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı 10.11.2021 | 11:36
01:30
Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga! | Video 10.11.2021 | 11:31
01:56
Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü 10.11.2021 | 11:34
01:11
"Aşil" uyuşturucuyu sebzenin altında buldu | Video 10.11.2021 | 11:32
05:52
Yardımsever imamın yeni hedefi ‘hayır marketi’ açmak 10.11.2021 | 11:07
02:29
Tuzla'da boya imalathanesinde yangın | Video 10.11.2021 | 11:11
00:45
Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular 10.11.2021 | 11:20
01:11
Karadeniz’de dev dalgalar, sahilleri dövüyor | Video 10.11.2021 | 11:02
01:35
02:59
Ataşehir’de motokuryenin sinyal hatası: 1 yaralı 10.11.2021 | 11:00
00:23
02:06
Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 10.11.2021 | 10:24
03:23
Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular | Video 10.11.2021 | 10:46
01:29
06:14
E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi | Video 10.11.2021 | 10:24
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sanatçı Gizem Yoğurtçu, geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı eserlerine yer verdiği sergide kadına uygulanan şiddeti anlatıyor.
Sanatçı Gizem Yoğurtçu, "Göz Görmez Bilinç Görür" ismini verdiği sergide kadın ve çocuk şiddetini konu alarak atık malzemelerden eserler ortaya koydu. Pandemi sürecinde sergisini sanal ortamda açan Yoğurtçu, Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi fuayesinde sanat severler ile buluştu. Çalışma hakkında bilgi veren Gizem Yoğurtçu "Sergi bir geri dönüşüm sergisidir. Sizlerin ölmüş dediğiniz malzemeleri kullanıyorum. Yani çöp dediğiniz, atık dediğiniz malzemelerin hepsini harmanlayıp tekrar yeniden hayat verdiğimiz bir sergidir. Serginin teması kadın şiddetidir. Bunun yanı sıra çocuk şiddetini, öldürülen çocuklarımızı da konu alan bir sergidir. Hepsinin gerçek bir hayat hikayesi var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden ricam şudur. İçeri girdiğiniz zaman hepsine dokunmanızı istiyorum. Dokunmak serbesttir. Bunları ancak dokunarak hissedebilirsiniz" dedi.