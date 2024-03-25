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Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü

25.03.2024 | 22:49

Başiskele ilçesisanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk edilen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

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