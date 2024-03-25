Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü
Başiskele ilçesisanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk edilen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
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