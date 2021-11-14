Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu | Video

Eskişehir’de geri dönüşüm tesisi çalışanları tarafından atık ayıklama bandı üzerinde yenidoğan bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin çalışanları, 13 Kasım günü gece mesaisi esnasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken bebek cesedi buldu. Tesis çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yenidoğan olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi. Olayla ilgili C. Savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemeler yapılmasının ardından, bebeğin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.