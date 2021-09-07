Video Yaşam Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video

Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video

Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video
07.09.2021 | 10:44

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Antalya’nın Serik İlçesi’nde park halinde duran ve bir süre sonra geriye doğru hareket eden midibüs, saatçi dükkanına girdi. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi aracından dahi inmeden yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi ise yaşanılanlara tepki göstererek, "Bizi en çok üzen olay midibüs şoförü durup bakmamış. Direkt kaçmış. Zararımız 120 bin TL civarında” açıklamasına yer verdi.

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Kaza, Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde üzerinde saat 06.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; park halinde bekleyen bir midibüs, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Geri geri gelen midibüs kaldırımı da aşarak cadde üzerinde bulunan saatçi dükkanına girdi. Kaza sonrası saatçi dükkanın camları paramparça oldu. Midibüs şoförü ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

İLGİNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanılan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde midibüsün park halinde iken bir anda geriye doğru geldiği ve işyerine vurarak durduğu görüldü. Şoför ise aracından dahi inmeden olay yerinden uzaklaştı. İşyerine gelen dükkanın sahibi ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşyeri sahibi yaşadığı şaşkınlığın ardından ilk işi dükkanın kırılan camını değiştirmek oldu. Midibüsün arkasında ise maddi hasar meydana geldi.

"BİZİ EN ÇOK ÜZEN OLAY MİDİBÜS ŞOFÖRÜ DURUP BAKMAMIŞ"
İşletme sahibi Hüseyin Çelik ise yaşananlara tepki göstererek, "Güvenlik kamerasından gördüğümüz midibüs şoförü ya uyuyordu, ya alkollüydü ya da aracın freni boşaltı. Geri geri gelerek çarptı. O saatte burada servis bekleyen insanlar da vardı. Bizi en çok üzen olay midibüs şoförü durup bakmamış. Direkt kaçmış. Yüzlerce saatimiz zarar gördü. Zararımız 120 bin TL civarında. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz" açıklamasına yer verdi.

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