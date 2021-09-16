Video Yaşam Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video

Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video

Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video
16.09.2021 | 13:21

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri geri gelirken otomobile çarpan tır sürücüsü, tır için ehliyeti olmaması sebebiyle sürücü ismi olarak babasını söyledi. Tırın, otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit T. idaresindeki tır, yol üzerinde geri geri geldiği sırada hemen arkasında seyir halinde olan Sevil S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ OLARAK BABASINI SÖYLEDİ
Öte yandan tır ehliyeti ve SRC belgesi olmadığı öğrenilen tır sürücüsü Reşit T., ceza yememek sürücü ismi olarak babasının ismini verdi. Kazayı duyan Reşit T.'nin babası hemen olay yerine geldi. Olay yerinde tutulan tutanağı yırtan baba, oğlunu kurtarabilmek için tırı kendisinin kullandığını söyledi. Bu sırada ise baba ve yanında gelen vatandaşlar ile yaralanan kadın sürücünün eşi arasında tartışma çıktı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri tırı Reşit T.'nin kullandığını tespit etti. Daha sonra ekipler, ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan tırın otomobile çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın geri geri geldiği ve otomobile çarptığı anlar yer alıyor. Kazanın ardından tır sürücüsü otomobilden iniyor.

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