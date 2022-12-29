Video Yaşam Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video
Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video

Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına böyle çarptı | Video

29.12.2022 | 16:56

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Sinop’un Boyabat ilçesinde römork yüklü traktörün geri geldiği sırada çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Boyabat Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halis K. hakimiyetindeki römork takılı traktör, geri istikamette seyrettiği sırada arkasından geçen 85 yaşındaki Ayşe K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, tedavisi için Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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