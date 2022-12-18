Video Yaşam Geri kayan sürücüsüz cip araçlara çarptı | Video
Geri kayan sürücüsüz cip araçlara çarptı | Video

Geri kayan sürücüsüz cip araçlara çarptı | Video

18.12.2022 | 12:29

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Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyonda olmadığı elektrikli cip, geri hareket ederek, park halindeki araçlara çarptı. Hareket halindeki cip ve peşinden koşan sürücü, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz yeni alındığı belirtilen elektrikli cip, sistemsel arıza nedeniyle park modundan çıktı ve geri yönde harekete geçti. Sürücü, aracının peşinden koştu fakat yetişemedi. Cip bir süre ilerledikten sonra park halindeki araçlara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, cipin çarptığı 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan cipin, sürücüsü tarafından servise götürüldüğü ve buradaki görevlilerin 'cipte sistemsel bir sorun yaşandığını, bu yüzden de park modundan çıktığını' söyledikleri öğrenildi.

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