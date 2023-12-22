Video Yaşam Geri manevra yapan öğrenci servisi kadını böyle ezdi
Geri manevra yapan öğrenci servisi kadını böyle ezdi

Geri manevra yapan öğrenci servisi kadını böyle ezdi

22.12.2023 | 18:26

Burdur’da öğrenci bıraktıktan sonra geri manevra yapan öğrenci servisinin çarpıp üzerinden geçtiği kadın ağır yaralandı.

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