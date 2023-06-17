Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak, olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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