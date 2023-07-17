Geri manevra yaparken kadını böyle ezdi | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araç geri manevra yaparken 40 yaşındaki kadını ezdi.
Çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarılan Fatma Ş.'nin ayaklarında ve vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra sürücü Yılmaz K.'nin ifadesine başvuruldu.
O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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