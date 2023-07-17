Geri manevra yaparken kadını böyle ezdi | Video 17.07.2023 | 11:50 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araç geri manevra yaparken 40 yaşındaki kadını ezdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir markete gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Fatma Ş., markete yöneldi. Bu sırada Yılmaz K. idaresindeki cip ile geri manevra yaptığı sırada Fatma Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracında kalan talihsiz kadını gören vatandaşlar sürücüden durmasını istedi. Panikle bu kez aracını ileri süren sürücü kadını ikinci kez ezdi.Çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarılan Fatma Ş.'nin ayaklarında ve vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra sürücü Yılmaz K.'nin ifadesine başvuruldu.O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.