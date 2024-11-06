Gezgin dilenci trenle geldiği Konya'da üzerinden çıkan paralarla pes dedirtti | Video
Trenle gezerek gittiği şehirlerde dilenerek para toplayan kişi, Konya'da zabıta ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan paralar zabıtaları şaşkına çevirdi.
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