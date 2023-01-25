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Girdiği adresten 80 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı | Video

Girdiği adresten 80 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı | Video

25.01.2023 | 15:29

İstanbul’da girdiği bir adreste 80 bin liralık hırsızlık yapan bir kişi; Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul Tuzla'da bir hırsız, Aydın Tepe Mahallesi'ndeki bir adresten 80 bin liralık hırsızlık yaptı. Y.K. isimli hırsız, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Y.K.'nın üzerinde; son olayda çaldığı cep telefonu, 100 euro ve 280 lira nakit para, bir gram uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntıları olan bir adet cam pipo, iki mermi ele geçirildi. Y.K. isimli hırsız "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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