Girdiği adresten paraları çaldı, polis kamera görüntülerinden yakaladı | Video

İstanbul’da girdiği bir adresten bin 950 lira çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerinden iz sürülerek yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece'de U.T. isimli bir hırsız, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde G.G. isimli kişinin ikamet adresinden bin 950 lira nakit para çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kimliği tespit edilen U.T. yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Verme, Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından çok sayıda kaydı olan U.T., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.