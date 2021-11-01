Girdiği apartmanda ayakkabıları seçerek çaldı | Video

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MERSİN'de bir apartmana giren hırsızlık şüphelisinin, kapı önünde duran ayakkabıları seçerek poşete koyduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, sabah uyandıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ev sahipleri, bir kişinin ayakkabıları poşete koyarak götürdüğünü belirledi. Şikayet üzerine apartmana gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.
Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Elindeki siyah poşetle kapının önüne gelen şüphelinin, ayakkabılıkta duran ayakkabılardan sağlam olanları seçerek götürdüğü görüntülerde yer aldı.